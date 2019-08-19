Митинг за закрытие мусоросжигательного завода на востоке Москвы пройдет 24 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали митинг за закрытие мусоросжигательного завода в промзоне "Руднево" на востоке столицы. Он пройдет в субботу 24 августа, сообщил ТАСС лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.

"24 августа, в субботу, состоится митинг за закрытие Мусоросжигательного завода № 4 <…> Мы собрали более 12 тыс. подписей с требованием закрыть завод, митинг - это следующий шаг в этом направлении. Митинг разрешили", - сказал он.

По словам Шингаркина, мероприятие заявлено на 1 тыс. человек. Оно пройдет с 11:00 до 14:00 мск в Народном парке рядом со Святым озером, в Косино-Ухтомском районе, неподалеку от станции метро Улица Дмитриевского.

Завод в промзоне "Руднево" (бывший МСЗ-4) - один из двух работающих в Москве мусоросжигательных заводов. Второй расположен в Западном Бирюлеве (Мусоросжигательный завод № 2). Рудневский завод перешел в управление "Хартии" от городского ГУП "Экотехпром" в 2018 году. Сейчас на предприятии идет модернизация, которую планируется завершить в 2021 году. Ее стоимость составляет более 500 млн рублей.

"Хартия" входит в "Экогрупп" и управляется бизнесменом Игорем Чайкой. Компания занимается вывозом мусора в Северо-Восточном и Восточном административных округах Москвы, в Ногинском кластере Подмосковья, а также в нескольких районах Ярославля и Углича, Тулы, Щекинского и Киреевского районов Тульской области.