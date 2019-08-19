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Сахалинскую пихту похитили из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Дерево было посажено на территории дальневосточного сада

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пихту, привезенную с острова Сахалин, похитили из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сада.

"Ценную пихту, привезенную из экспедиции на Сахалин, <...> похитили из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Дерево было посажено на территории дальневосточного сада - новой масштабной экспозиции с искусственными холмами с "горными тропами", каменным гротом (через который можно будет пройти за струями водопада), водоемом с заросшими берегами, ручьем и мостиками", - говорится в сообщении.

Прецеденты уже были

В пресс-службе рассказали, что осенью 2015 года во время выставки миниатюрных деревьев бонсай был украден плод крошечного 30-летнего земляничного дерева.

В июле 2016 года из "Аптекарского огорода" ночью были похищены все осетровые рыбы, которых затем вернули на место после ажиотажа со стороны СМИ.

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