Реставрация механизмов шпиля Северного речного вокзала началась в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к реставрации механизмов шпиля столичного Северного речного вокзала, которые должны были опускать и поднимать звезду во время окончания и возобновления навигации. Работы по возвращению шпилю исторического облика планируют завершить в октябре 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"В рамках комплексной реставрации Северного речного вокзала специалисты приступили к сохранению шпиля, на протяжении всей истории украшавшего здание. В настоящий момент мастера работают над механизмами конструкции, которые по первоначальному замыслу должны были опускать и поднимать звезду, венчающую шпиль, каждый раз, когда заканчивалась и возобновлялась навигация. Поскольку сам вокзал является объектом культурного наследия регионального значения, все работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия. Планируется, что работы по возвращению шпилю исторического облика закончатся в октябре этого года", - говорится в сообщении.

Согласно словам руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, приведенным в сообщении, к настоящему моменту завершена работа над лебедкой, обеспечивающей спуск шпиля, все детали изучены на предмет износа. Также ведется пескоструйная очистка металлических конструкций и подготовка их к окрашиванию и полировка облицовки шпиля, чтобы защитить его от коррозии.

"Шпиль здания Северного речного вокзала - важнейший и очень сложный элемент памятника, требующий к себе особого внимания. Например, во время проведения реставрации оказалось, что в механизме отсутствует стальное колесо, отвечающее за перемещение важных деталей - "опорных катков", которые нужны для обеспечения работы всей конструкции. Сейчас колесо изготавливают в мастерских по архивным документам. Еще одним открытием стал вес шпиля: изначально, считалось, что он составляет 16 т, а во время проведения дополнительных исследования выяснилось, что вес едва дотягивает до 13 т. Из-за этого пришлось бережно демонтировать часть противовесов", - цитирует пресс-служба главу ведомства.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году. Его проект разработал архитектор Алексей Рухлядев. Реставрационные работы начались в декабре 2018 года. Исторический облик зданию вокзала окончательно вернут в 2020 году. После реставрации он станет современным транспортным комплексом.