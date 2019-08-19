Северный вестибюль станции "Спартак" московского метро работает только на выход

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/, Вход пассажиров через северный вестибюль станции московского метро "Спартак" временно ограничен. Об этом в понедельник столичная подземка сообщает в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Спартак" (7) открыт только на выход. Южный вестибюль работает на вход и на выход", - говорится в сообщении.

В понедельник на стадионе "Открытие Арена" в рамках шестого тура чемпионата России по футболу сыграют команды "Спартак" и "ЦСКА". В этой связи сообщалось, что возможны ситуативные ограничения входа и выхода пассажиров на прилегающих к стадиону станциях.