{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Северный вестибюль станции "Спартак" московского метро работает только на выход

Ограничения связаны с проведением футбольного матча "Спартак" - "ЦСКА" на стадионе "Открытие Арена"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/, Вход пассажиров через северный вестибюль станции московского метро "Спартак" временно ограничен. Об этом в понедельник столичная подземка сообщает в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Спартак" (7) открыт только на выход. Южный вестибюль работает на вход и на выход", - говорится в сообщении.

В понедельник на стадионе "Открытие Арена" в рамках шестого тура чемпионата России по футболу сыграют команды "Спартак" и "ЦСКА". В этой связи сообщалось, что возможны ситуативные ограничения входа и выхода пассажиров на прилегающих к стадиону станциях.

Теги
Россия
Путин связывает акции протеста в Москве с электоральным циклом
Российский президент отметил, что виновники столкновений с органами правопорядка на акциях в Москве должны понести установленную законом ответственность
Читать полностью