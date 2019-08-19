Музыкальный рекорд планируют установить на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сводный хор из 872 участников проекта "Московское долголетие", который обеспечивает горожанам старше 55 лет возможности для самореализации, установит рекорд, выступив на фестивале "Спасская башня" 27 августа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Ожидается, что в этот день будет установлен новый мировой рекорд "Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения". Под аккомпанемент оркестра Министерства обороны России в самом центре столицы выступит сводный хор "Московского долголетия": 872 участника проекта исполнят гимн Москвы "Дорогая моя столица" на музыку Исаака Дунаевского. Количество вокалистов выбрано не случайно и соответствует возрасту Москвы, которая 7 сентября отпразднует свое 872-летие", - сказали в пресс-службе.

27 августа на фестивале "Спасская башня" на Красной площади состоится День "Московского долголетия". Участниками проекта станут 11 хоров, представляющих все административные округа Москвы.

Международный фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Ежегодно он собирает лучшие творческие и музыкальные военные коллективы со всего мира.