Участникам онлайн-выборов в Москве предложили проверить возможность голосования с телефона

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москвичи, участвующие в электронном голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму, смогут проверить возможность проголосовать со смартфона в личном кабинете на портале mos.ru. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

"Перед выборами в Мосгордуму избиратели смогут проверить, подходит ли их телефон или планшет для электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Так, в личном кабинете пользователя на портале mos.ru появится специальный индикатор в виде светофора", - говорится в публикации.

Как уточняется на сайте, если индикатор горит зеленым светом, значит, с устройством все в порядке. Если пользователь видит красный или желтый свет, то нужно обратиться за помощью по настройке браузера или устройства к специалистам, отправив письмо на электронный адрес: support-vybory@mos.ru.

"Проверка готовности телефона или планшета будет проводиться автоматически. К тому же 21 августа у всех пользователей в личном кабинете появится демонстрационный бюллетень. Кликнув по нему, можно будет проверить, как работает система", - отмечается на сайте.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.