"Ментол", "папайя", "зеленый луг". Определены цвета линий МЦД на схеме московского метро

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Линии Московских центральных диаметров (МЦД) обозначат на схеме столичного метрополитена латинской буквой D, а также новыми цветами, которых еще нет на карте: "фуксия", "папайя", "ментол", "физалис" и "зеленый луг". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

"Определены цвета линий Московских центральных диаметров, которыми они будут обозначены на карте метро и в городской навигации. Мы постарались выбрать уникальные и современные цвета, благодаря которым пассажиры смогут легко найти линии диаметральных маршрутов на карте метро. МЦД-1 присвоили цвет "физалис", МЦД-2 - "фуксия", МЦД-3 - "папайя", МЦД-4 - "ментол" и МЦД-5 - "зеленый луг". На схемах метро диаметры обозначат по аналогии с МЦК: контур линии будет обозначен в цвет диаметра, а пространство внутри - белым", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, цвета линий подбирались таким образом, чтобы контрастировать по отношению к линиям метро и к друг другу, так как линии диаметров имеют места пересечений. Новые цвета линий МЦД также хорошо видны и на белом фоне городской навигации, и на темном фоне навигации РЖД.

Кроме того, Московские центральные диаметры обозначат на схемах метро латинской буквой D - первой буквой слова "диаметры". Использование латинской буквы для обозначения диаметров позволит легко ориентироваться не только москвичам и жителям Московской области, но и иностранным туристам.

"В городской навигации каждый диаметр будет иметь свое обозначение - параллелограмм определенного цвета с названиями: D1, D2, D3, D4, D5. Обозначение диаметров создано по аналогии с нумерацией линий метро, но при этом оно уникально, поэтому позволит пассажирам без труда найти линии диаметров на карте столичного метрополитена", - пояснили в пресс-службе.

Вся навигация и аудиосообщения на станциях МЦД и в поездах будут дублироваться на английском языке. Всего к запуску диаметров планируется обновить в метро более 60 тыс. элементов навигации, в том числе путевые полосы и разводящие указатели. Кроме того, линии МЦД к запуску диаметров добавятся в приложении "Метро Москвы".

О проекте МЦД

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 год. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.