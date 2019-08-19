Более 3,4 тыс. москвичей примут участие в третьем тесте системы онлайн-выборов 21 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 3,4 тыс. заявок на участие в электронном голосовании в Мосгордуму седьмого созыва поступили на официальный сайт мэра Москвы начиная с 24 июля. Все зарегистрированные на онлайн-выборы избиратели смогут проверить систему электронного голосования 21 августа, сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"В полночь завершился прием заявок на участие в третьем тестировании системы электронного голосования, которое состоится 21 августа. Всего в трех округах подали заявки 3401 избиратель. В округе № 1 принято 1709 заявок, в 10-м округе принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок", - сказал Костырко.

Прием заявок на участие в электронном голосовании, которое состоится 8 сентября, был открыт на портале mos.ru 24 июля. Заявки на участие в третьем тестировании системы принимались с 12 по 19 августа. Горожанам, которые уже были зарегистрированы в система онлайн-выборов, повторно регистрироваться не было необходимости.

Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить, это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Первые два тестирования системы электронного голосования прошли в столице 11 июля, когда московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого союза города, и 23 июля, когда 3377 москвичей ответили на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.