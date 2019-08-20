Жаркая погода без осадков ожидается в Московском регионе во вторник

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 28 градусов тепла. В ночные часы температура в столице опустится до 16 градусов, по области - до 13 градусов.

Юго-западный ветер в регионе не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в Московском регионе до 9:00 вторника.