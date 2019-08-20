Плановое "аварийное" отключение проведут на третьем тесте системы онлайн-выборов в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Условия "аварийного" отключения системы электронного голосования проверят 21 августа в ходе открытого теста системы онлайн-выборов депутатов в Мосгордумой седьмого созыва. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"На третьем тестировании электронного голосования 21 августа сделаем тестовое "аварийное" отключение, планируем, что сделаем "прерывание в вещании", как это было на первом тесте", - сказал Костырко.

Он уточнил, что сценарий отключения будет регламентирован и известен членам рабочей группы заранее. Отключение произойдет на одном из электронных участков, принимающих участие в тестировании.

"Это будет сделано для того, чтобы после восстановления голосования, которое займет порядка 15 минут, все увидели, что голоса не исчезли, а лишь попали в очередь, а затем все-таки будут учтены. Технический мониторинг данной очереди будет осуществлен", - сказал Костырко.

Третий тест онлайн-выборов

Систему протестируют для онлайн-выборов в третий раз 21 августа. Принять участие в тестировании смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Участникам третьего тестирования системы электронного голосования из трех столичных избирательных округов предложат проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков.

Жителям Зеленограда, избирателям округа № 1, в рамках тестирования будет предложено ответить на вопрос со следующими вариантами ответа: "Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде: отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро; бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов; велосипедных и роликовых дорожек; многоуровневых парковок; зоопарка; пешеходной зоны в старой части города?"

Избиратели из округа № 10 - проживающие в районах Бибиреве, Лианозове, Северном - ответят на вопрос о необходимых круглосуточных сервисах. Участникам тестирования будут предложены варианты ответа: автосервисы; ветеринарные клиники; аптеки; магазины; салоны красоты; химчистки; рестораны; кинотеатры, развлекательные центры.

Для участников теста системы из избирательного округа № 30 (район Чертаново) предложено ответить на вопрос: "Каких центров развития для детей и подростков не хватает в вашем районе?" Варианты ответа: фитнес-центров; музыкальных школ; секций для занятия хоккеем или фигурным катанием; секций по спортивному ориентированию; кружков по робототехнике, программированию.

Прием заявок на тестирование

Прием заявок на участие в тестировании системы электронного голосования, которая впервые будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, стартовал в столице 12 августа и завершился 19 августа. Горожанам, которые уже это сделали, повторно регистрироваться не было необходимости.

Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить, это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Ранее два тестирования системы электронного голосования проводились в столице: 11 июля московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города, а 23 июля 3377 москвичей отвечали на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.