Московские школьники смогут подготовиться к новому учебному году в "электронной школе"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новые упражнения для самостоятельной диагностики знаний перед началом учебного года для школьников 2-11-х классов появились в проекте "Московская электронная школа". Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сервис "Самодиагностика" проекта "Московская электронная школа" ("МЭШ") пополнился новыми вариантами работ. Для учащихся 2-11-х классов разместили задания по подготовке к предстоящему учебному году. По всем предметам доступны новые упражнения разных уровней сложности - стартового, базового, профильного и олимпиадного. Таким образом, перед 1 сентября школьники смогут проверить, насколько хорошо они помнят пройденный материал", - говорится в сообщении.

Для учащихся начальной школы на портале есть задания по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению и английскому языку. Для учащихся 5-11-х классов - по русскому языку, английскому языку, литературе, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике и обществознанию. Количество попыток не ограничено, а упражнения аналогичны тем, которые предлагаются в классе.

Раздел "Самодиагностика" находится в библиотеке "МЭШ" на портале проекта. Также попасть туда можно через сервис "Электронный дневник" на портале mos.ru. После выполнения заданий результаты сразу же будут отражаться в разделе "Кабинет", и они никак не повлияют на оценки школьников.

В целом сервис для самодиагностики запустили в апреле 2019 года, напомнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, с того момента возможностью воспользовались 1,1 млн раз. "Новый тренажер позволит школьникам восстановить знания после летних каникул, повторить сложные темы. Выполнение заданий сможет стать увлекательным занятием для всей семьи", - добавила она.