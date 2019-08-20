День флага России отметят в Москве с 22 по 25 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные Дню флага России, пройдут в Москве с 22 по 25 августа. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"День флага России отметят в Москве концертами, флешмобами, квестами и представлениями в парках, скверах, на центральных улицах и площадях города. В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет. Праздник, посвященный одному из главных государственных символов страны, будут отмечать с 22 по 25 августа. Все мероприятия будут бесплатными", - говорится в сообщении.

Участники флешмоба 22 августа в 13:00 мск развернут на Поклонной горе триколор шириной в 27 м и длиной 40 м, 24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет другой флешмоб - "Флаг-рекордсмен": студенты и волонтеры составят из 2 тыс. флагов российских регионов и общественных организаций единое полотно. В акции будет задействована тысяча человек. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова, отмечается в сообщении.

На этом же проспекте 24 августа состоится концерт "Герои рядом с нами", где можно будет послушать оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также артистов Валерию, Тимати и Григория Лепса.

В парке "Зарядье" на площадке около медиацентра 22 августа с 10:00 мск до 21:00 мск пройдут соревнования по сборке на скорость карт, сделанных из деревянных деталей мозаики.

В саду "Эрмитаж" 22 августа с 14:00 мск до 17:00 мск можно будет разрисовать воздушного змея, а затем запустить его в небо. В парке Победы на Поклонной горе с 12:00 мск до 13:00 мск 24 августа пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.