Московская комиссия одобрила проект продления метро до Троицка

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метрополитена от планируемой станции "Столбово" до города Троицк. Этот отрезок будет состоять из шести станций, сообщила во вторник пресс-служба Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства столицы (Москомстройинвест).

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 августа 2019 года одобрила проект планировки территории линейного объекта - продление строящейся Коммунарской линии метрополитена от планируемой станции "Столбово" в поселение Десеновское до города Троицк с размещением электродепо (НАО)", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, которые приводятся в сообщении, станции будут называться "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Площадь планируемого электродепо составит 23 га.

Продлении Коммунарской линии метрополитена позволит улучшить ситуацию с транспортным сообщением для жителей поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и города Троицк.