В Москве отменили бумажную справку для детсада об отсутствии контакта ребенка с больными

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Родителям московских детсадовцев не нужно будет получать бумажные справки об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед возвращением в дошкольное учреждение в новом учебном году, в случае, если их ребенок не попадал в очаг инфекции. Это стало возможным благодаря введению электронного документооборота между несколькими ведомствами, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Данные управления Роспотребнадзора по Москве об очагах инфекций были объединены с адресными списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней. В адресной базе - семьи, которые попали в зону карантина. С каждой из семей, оказавшейся в зоне риска, свяжутся напрямую и проинформируют о том, что они находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные будут обновляться ежедневно вплоть до октября. Родителям, которым понадобится справка для ребенка из-за пребывания в зоне карантина, и воспитателям придет электронное письмо и смс-рассылка. Также воспитатели дошкольных учреждений будут обзванивать такие семьи. Остальным детям, которые уходили на каникулы, но в зону риска не попали, справка на бумажном носителе больше не потребуется.

В департаменте пояснили, что раньше такую справку ежегодно требовали после летних каникул от любого детсадовца вне зависимости от того, попадал он в очаг инфекции или нет. В среднем около 300 тыс. обращений за этими документами поступало в районные поликлиники к началу нового учебного года. При этом большинство детей с инфекционными больными не контактировали и осмотр врача им не был необходим.

"Мы взглянули на проблему глазами потребителя, причем сразу с четырех сторон - со стороны родителей, детских садов, поликлиник и Роспотребнадзора. <...> Теперь мы не гребем всех под одну гребенку, создавая неудобства сразу всем столичным семьям и напрягая врачей в поликлиниках, а точечно выделяем очаг инфекции и работаем напрямую с семьей, попавшей в карантин", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Отмечается, что такой подход позволяет адресно отслеживать очаговые инфекции и тщательно осматривать детей из зоны карантина, при этом упрощается жизнь большинства московских семей и создается более четкий контроль за эпидемиологической ситуацией в городе. Проект запущен в 2019 году в качестве разовой акции помощи родителям после летнего отдыха.