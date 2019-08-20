Участников форума "Город образования" в Москве научат делать меч джедая

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Посетители московского форума "Город образования" смогут узнать, как своими силами можно собрать костюм космического странника, звуковую отвертку или меч джедая, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба мероприятия.

"Участники хакатона "Города образования" 30 августа покажут всем желающим, как собрать звуковую отвертку Доктора Кто, сделать джедайский световой меч или лазерный посох, создать аналитическую синоптик-систему или костюм космического странника, меняющий цвет <...> в зависимости от настроения. На соревнованиях "Миослалом" и "Нейролабиринт" 31 августа будущие инженеры презентуют мобильного робота, движущегося по полосе препятствий по заданной траектории, а также уникальный авторский нейромеханизм, управляемый силой мысли", - сказал собеседник агентства.

Собранные школьниками роботы 1 сентября будут играть в боулинг и участвовать в гонках.

Тренеры Московского центра развития кадрового потенциала образования 30 августа покажут новые методики запоминания и считывания визуального кода мегаполиса.

С 29 августа по 1 сентября в рамках форума пройдут лекции для школьников про обращение с мусором. Также 29 августа ЗОЖ-блогеры и диетологи будут рассказывать, как управлять настроением с помощью еды, а 30 августа можно будет проверить здоровье с помощью айпадов.

Форум "Город образования" пройдет на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября.