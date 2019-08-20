Карты "Тройка" с изображением Чебурашки появились в московском метро

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустил карту "Тройка" с изображением мультперсонажа Чебурашки, день рождения которого отмечается 20 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"К 50-летию Чебурашки московское метро совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустило новую тематическую карту "Тройка". На ней изображен Чебурашка с апельсином в лапах. Общий тираж проездного составил 10 тыс. экземпляров", - сказали представители метрополитена.

Юбилейную "Тройку" можно купить с сегодняшнего дня в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и всех станциях, расположенных внутри кольца.

Брендированные проездные билеты с Чебурашкой - часть совместного проекта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и киностудии "Союзмультфильм", посвященного юбилеям легендарных мультипликационных героев. С 5 августа в Москве установлены 100 брендированных остановок, а также до ноября по маршруту М9 будет курсировать автобус, украшенный анимационными героями, добавили в пресс-службе киностудии.

Как ранее сообщал ТАСС, карта "Тройка", с помощью которой можно оплачивать проезд во всех видах городского транспорта Москвы, действует с 2013 года. С того времени продано более 23 млн карт. В 2017 году были разработаны и внедрены новые формы - в виде брелоков, силиконовых и кожаных браслетов, вкладышей и наклеек, жетонов и колец. Их можно приобрести в сувенирных магазинах метрополитена, а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирной продукцией метро.

При этом выпускаются проездные билеты, дизайн которых посвящен разным знаковым событиям. Так, за последний год были выпущены "Тройки", посвященные, в частности, общероссийскому Дню библиотек, 84-летию Московского метрополитена, 120-летию московского трамвая, запуску в Москве электробусов. Выходят "проездные" на темы культуры, литературы и истории.