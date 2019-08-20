Предприниматели Москвы получат отсрочку для устранения нарушений при размещении вывесок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московские власти предоставили предпринимателям 25-дневный срок для приведения информационных вывесок, установленных с нарушениями, в соответствие городским требованиям. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"В 2013 году были установлены требования к информационным конструкциям - соответствующее постановление правительства Москвы 902-ПП. И это постановление устанавливает единые требования к внешнему виду вывесок, информационных указателей для всех предпринимателей", - сказал он, уточнив, что до сих пор отдельные предприниматели не знают и не соблюдают эти требования, тем самым нарушая законодательство, "что портит общий внешний вид города".

По его словам, предприниматели обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой дать возможность отсрочки по исправлению нарушений при размещении вывесок. "И сегодня было принято решение о том, чтобы такую отсрочку предоставить. В постановлении правительства 902-ПП внесены изменения, где предоставлен 25-дневный срок после выявления нарушения инспектором Объединения административно-технических инспекций для того, чтобы предприниматель смог либо исправить свою вывеску, либо демонтировать ее", - уточнил Данчиков.

Он добавил, что информация о нарушениях при размещении информационных вывесок будет доступна предпринимателю по разным каналам - с помощью ресурсов Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также районных управ.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в свою очередь сообщил журналистам, что принятое решение улучшает для предпринимателей условия по исправлению нарушений при размещении вывесок на зданиях города. "Двадцать пять дней есть у предпринимателя для того, чтобы добровольно исправить вывеску, чтобы она соответствовала требованиям", - сказал Фурсин.