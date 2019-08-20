Павильону "Лесная промышленность" на ВДНХ вернут первоначальный облик

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Здание павильона № 17 "Лесная промышленность" на ВДНХ в Москве будет реконструировано, проект работ согласован с Москомархитектурой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Пожалуй, главное достоинство этого проекта в том, что зданию вернут скульптурную группу, которая располагалась на кровле. Сохранившие скульптуры будут отремонтированы, и посетители смогут любоваться павильоном в его первоначальном виде. Этот проект вольется в общий строй проектов по восстановлению и новому открытию ВДНХ", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По данным на сайте ВДНХ, здание было построено в 1954 году по проекту архитектора В.В. Толкушина в стилистике сталинского ампира. Над изогнутыми боковыми крыльями возвышается центральная часть, подчеркнутая четырехколонным портиком. До середины 1980-х годов портик венчала скульптурная группа работы Олега Иконникова и Юрия Ушкова: пара комсомольцев, поддерживающих карту сталинского плана лесопосадок, обрамленную венком из дубовых листьев. Впоследствии она была утрачена.

В 2015 году павильону был присвоен охранный статус как части ансамбля ВДНХ. В пресс-службе Москомархитектуры добавили, что в ходе реконструкции высотные показатели, архитектурные решения и композиция здания останутся неизменными. Для отделки будут использоваться материалы, соответствующие оригинальным по типу и составу, фасады планируют окрасить в сдержанных тонах.