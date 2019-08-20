Кубанский казачий хор выступит на фестивале в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 24 августа. Гостей ждет выступление Кубанского казачьего хора, Глеба Матвейчука, Родиона Газманова и Петра Елфимова, сообщил журналистам во вторник руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

"Он [фестиваль "Казачья станица Москва"] пройдет 24 августа в музее Коломенское. По счету - 9 фестиваль. У нас ожидается большое количество участников и посетителей, в прошлом году наш фестиваль посетило более 80 тыс. человек. Зрителей порадуют выступления Государственного академического Кубанского казачьего хора, также примут участие хор ветеранов ансамбля песни имени Александрова, Глеб Матвейчук, Родион Газманов и Петр Елфимов", - сказал он.

Сучков добавил, что на фестивале пройдет конкурс казачьих творческих коллективов, где более тысячи участников продемонстрируют свое творчество. Также гости мероприятия смогут узнать рецепты блюд традиционной кухни, посмотреть показательные выступления по джигитовке. Для детей будут показывать отечественные мультипликационные и художественные фильмы по мотивам народных сказок, а на площадке добровольной пожарной казачьей дружины посетители фестиваля смогут узнать о ее работе.

Кроме того, в Коломенском будет развернут походный храм, где после обряда освящения иконостаса будет проведен торжественный молебен.

Фестиваль организован Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и войсковым казачьим обществом "Центральное казачье войско" при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и участии синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством.