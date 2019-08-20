Московский "Хлебозавод № 22" инвестирует 50 млн рублей в улучшение условий труда

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Столичный производитель хлеба "Хлебозавод № 22" подтвердил статус промышленного комплекса и продолжит получать льготы от правительства Москвы. Предприятие планирует инвестировать 50 млн рублей, сэкономленных благодаря статусу, в улучшение условий труда сотрудников к 2022 году, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отмечается в сообщении, завод планирует приобрести оборудование раздевалок с современной системой вентиляции и новыми душевыми кабинами, новые установки для охлаждения и подогрева воды, которые способны обеспечивать заданные параметры в технологическом процессе, а также тестоделители и компрессоры для подготовки воздуха в складе бестарного хранения муки.

Пресс-служба уточняет, что статус промкомплекса предприятие получило в июне 2017 года, он требует ежегодного подтверждения. "Статус промышленного комплекса позволяет предприятию сокращать налоговую нагрузку компании до 25%. Чтобы получить специальный статус промкомплекса, производство должно соответствовать определенным показателям, среди которых объем инвестиций на гектар, объем выручки от производственной деятельности на гектар, размер фонда оплаты труда на гектар и средний уровень заработной платы", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что на данный момент на "Хлебозаводе № 22" работает 579 человек, средняя заработная плата составляет более 50 тыс. рублей. За 2018 год предприятие инвестировало в собственное развитие 23 млн рублей, эти средства пошли на приобретение современного производственного оборудования.

Московский "Хлебозавод № 22" производит хлеб из пшеничной муки высшего сорта и ржано-пшеничной муки, зерновой и диетический хлеб, сдобные, кондитерские и слоеные изделия, куличи.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Сегодня таким статусом обладает 49 московских производителей, в том числе "Царицыно", "Московская фармацевтическая фабрика", "Хлебозавод № 24", "Ударница", "Большевичка", "Вимм-Билль-Дан" и другие.