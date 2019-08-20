Московские музеи в День города будут работать бесплатно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Столичные музеи и выставочные залы в период празднования Дня города 7 и 8 сентября будут работать бесплатно и организуют праздничную программу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"7-8 сентября 2019 года музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города Москвы, будут работать бесплатно. В них также пройдет ряд интересных мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, музей Высоцкого совместно с коллективом "Песни нашего века" проведет песенно-поэтический марафон "Я смотрю на Москву через призму поэзии" у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре. Ряд учреждений организует бесплатные пешеходные экскурсии, в их числе дом-музей Марины Цветаевой, галерея Ильи Глазунова, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственный музей обороны Москвы, Музей К. Г. Паустовского.

Центральная тема праздника этого года - 80-летие ВДНХ.