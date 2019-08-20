Шествие участников фестиваля "Спасская башня" пройдет на ВДНХ 24 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут увидеть выступление участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет на территории ВДНХ 24 августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АО ВДНХ.

"Российские и иностранные военные оркестры, творческие коллективы покажут программу XII международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На площадке ВДНХ 24 августа в 12:00 участники продемонстрируют москвичам и гостям столицы свое музыкальное мастерство, оригинальные инструменты, великолепные костюмы и мундиры. Каждая страна в ярких красках представит собственную аутентичность, военные традиции и историю", - говорится в сообщении.

Музыканты начнут движение с площади Промышленности, пройдут по Главной аллее, затем от фонтана "Дружбы народов" перейдут на аллею Космонавтов и выйдут на Центральную аллею. Конечной точкой шествия станет арка у Главного входа ВДНХ.

"После масштабной реконструкции и благоустройства территории выставочному комплексу вернули его было величие. Недавно ВДНХ отметила свое 80-летие, мы рады присоединиться к празднованию юбилея нашим парадным дефиле", - цитирует пресс-служба руководителя фестиваля Сергея Смирнова.

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - парад военных оркестров, демонстрация вооруженных сил в целом. Проходит ежегодно в Москве с 2006 года. В нем принимают участие российские и зарубежные военные музыканты, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.