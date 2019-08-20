Власти Москвы подготовили более 250 праздничных программ ко Дню города

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Праздничная программа по случаю Дня города в 2019 году будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В этом году столица отметит свой 872-й день рождения. Празднование Дня города состоится 7 и 8 сентября. Во всех округах города пройдет более 250 праздничных программ. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Всего проголосовали 353,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей.

Концерты классической музыки состоятся у Храма Христа Спасителя, в парке "Кусково" и Государственном музее-заповеднике "Царицыно". В Измайловском парке организуют рок-фестиваль, а в парке искусств "Музеон" пройдут театральные выступления, творческие мастер-классы, модные показы и концерты. В "Зарядье" для гостей также подготовлены выступления симфонического оркестра, академического хора и уличных театров.

На Водоотводном канале Москвы-реки для любителей серфинга с веслом пройдет регата: 7 и 8 сентября состоятся два массовых заплыва на 12 км. Флотилия отправится с площадки на Озерковской набережной, доплывет до памятника "В ознаменование 300-летия Российского флота" и вернется к месту старта.