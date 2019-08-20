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Кафе в Москве смогут вешать свои вывески поверх строительных сеток на время ремонта зданий

Такое решение властей столицы распространяется на случаи, когда ремонт проводится за счет бюджета города и городских учреждений

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Москвы приняли постановление, позволяющее владельцам кафе и магазинов размещать свои вывески поверх сетчатых ограждений на фасадах, которые устанавливаются на время ремонта зданий. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В соответствии с постановлением сетчатые ограждения и баннеры, устанавливаемые для укрытия фасадов зданий на период ремонта, могут содержать изображения вывесок организаций, скрытых вследствие установки указанных конструкций", - говорится в сообщении.

Столичные предприниматели неоднократно обращались к властям с проблемой снижения потока посетителей из-за перекрытия вывесок строительными сетками. Принятие постановления позволит решить эту проблему. Действие документа распространяется на случаи, когда ремонт проводится за счет бюджета города и городских учреждений.

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