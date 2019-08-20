Прокуратура Москвы оспорила в суде собственность 16 участков в водоохранной зоне

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московская природоохранная прокуратура оспорила в суде создание частных земельных участков в границах рек в Новой Москве.

"В ходе проверки выявлены нарушения требований природоохранного, земельного и водного законодательства при образовании и передаче в общую долевую собственность владельцев закрытого паевого инвестиционного фонда "Михайловский-Рентный" 16 земельных участков общей площадью почти 1,5 тыс. га по адресу: Москва, пос. Новофедоровское, ЗАО "Кузнецовский комбинат", - сообщили ТАСС в природоохранной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в границы этих земельных участков незаконно включены части акваторий и береговых полос пяти рек Пахры, Сохны, Силинки, Милотинки, Монсуровки, Новиковского, а также 14 ручьев (2-го Силинского, Игнатовского, Игнатовского Малого, Белоусовского Малого, Лукинского Нижнего, Березовой рощи, Федоровской деревни, 1-го и 2-го Грачевских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Хутора Гуляевы, Головохвастово 1-го) и Лукинского Большого и Лукинского Среднего прудов.

"Нахождение водных объектов общего пользования в частной собственности нарушает экологические права неопределенного круга лиц на их бесплатное использование для личных и бытовых нужд, осуществление любительского и спортивного рыболовства, равный и свободный доступ к поверхностным водоемам и водотокам", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки природоохранный прокурор Москвы направил в Троицкий районный суд 16 исковых заявлений о признании недействительным образования и отсутствующим права собственности владельцев фонда "Михайловский-Рентный" на земельные участки.