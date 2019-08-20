Эксперты: москвичи должны самостоятельно выбрать судьбу "Ямы" на Хохловской площади

Ранее Басманная межрайонная прокуратура в ответ на сообщение муниципального депутата Виктора Котова и юриста "Правозащиты Открытки" Алены Борисовой о беспорядках на Хохловской площади предложила установить ограждения и камеры вокруг "Ямы". Также для охраны по выходным и праздникам хотят задействовать полицейских и нанять сотрудников ЧОП, о чем сообщается в документах, опубликованных заявителями в Facebook.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Возведение забора вокруг амфитеатра на Хохловской площади в центре Москвы нарушит его архитектуру, городскому сообществу необходимо самостоятельно обсудить решения для общественного пространства. Об этом сказала ТАСС гендиректор проектного подразделения КБ "Стрелка" Дарья Парамонова.

"Хохловская площадь изначально задумывалась как музей под открытым небом - это распространенное явление среди общественных пространств. Спустя время городское сообщество пришло к тому, что на площади не должно происходить ничего, в этом и есть ее ценность. Впервые за долгие годы было принято решение не насыщать площадь активностями и смыслами, а посмотреть, что там вырастет само. Сейчас "Яма" не требует дополнительных объектов для того, чтобы работать как общественное пространство", - сказала Парамонова.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил ТАСС, что, по его мнению, установка забора вокруг пространства "Яма" в центре Москвы является кардинальным решением и не украсит город, необходимо искать альтернативные идеи для Хохловской площади.

"Как мы видим, в существующем состоянии она притягивает даже больше людей и не уступает по популярности другим точкам в Москве. Какое-то время Хохловская площадь была местом для онлайн-кинотеатра, но в итоге проект даже ограничил количество возможных поведенческих сценариев пользователей. Другими словам, устройство принудительного развлечения - устаревшая практика для общественного пространства", - добавила Парамонова.

Она отметила, что есть много примеров общественных пространств, которые были закрыты заборами, а также другие антипользовательские решения, например, неприятный яркий свет в ночное время, которого нет днем. По ее мнению, обнесение забором "Ямы" на Хохловской площади также не является для нее решением. Парамонова считает, что необходим диалог между заинтересованными сторонами: жители должны встречаться с молодежью и обсуждать границы свободы разных пользователей одного общественного пространства. Кроме того, у "Ямы" есть свои активисты, готовые к разговору. Архитектор подчеркнула, что силовыми методами проблему Хохловской площади решить невозможно.

Альтернативные решения для "Ямы"

По мнению гендиректора архитектурного бюро Panacom Арсения Леоновича, самым неудачным аспектом предложенного проекта является обнесение прямоугольным, то есть глухим ограждением всего участка площади. По его словам, любые ограждающие конструкции рациональнее проектировать, следуя пластике и формам существующего амфитеатра - выделяя его как отдельный пространственный элемент - вариантом решения может стать, к примеру, купол или оболочка, закрывающая всю яму и превращающая амфитеатр в павильон, либо не глухое стилизованное ограждение, интегрированное в существующий проект.

"Решение возвести глухое ограждение вокруг "Ямы" на Хохловской площади нерационально, во-первых, с архитектурной точки зрения - амфитеатр является центральной пространственной композицией и удачным оформлением площади. После возведения вокруг участка глухого забора теряются как выгодные видовые точки, так и облик этой ситуации как площади в целом - на сегодняшний момент ее формируют проницаемость и функционирование "Ямы" как общественного пространства", - считает Леонович.

Архитектор и основатель бюро Wall Рубен Аракелян считает, что Москва существует по экономическим законам, и необходимо четко отличать частные и общественные пространства. Последние находятся в компетенции города, урбанистов и финансируются из городского бюджета, который формируется в том числе из налоговых отчислений горожан, поэтому "они имеют полное право формировать качество этих пространств".

"Когда Хохловская площадь, являясь общественным пространством, получает ограничения по доступности - это вызывает большие вопросы. И в данном случае, я думаю, что никакие архитектурные приемы и декоративные решения в оформлении забора не изменят сути, потому что любое вмешательство в границы будет нести в себе негативный окрас <...> Стоит обратить внимание на функциональное наполнение данного пространства, городские власти должны курировать площадь и организовывать культурные мероприятия, проводить лекции, устраивать перформансы или воркшопы", - сказал ТАСС Аракелян.

Зарубежный опыт

Аракелян отметил, что в западных странах вводят ограничения, если есть угроза безопасности, и они носят скорее временный характер. В Копенгагене, например, нет ограждений даже на мостах и набережных, городские власти просто не видят смысла в их возведении. Ограждения могут быть только в случае с частными территориями.

"Что касается причины закрытия, мне кажется возведением забора проблему распития алкоголя на Хохловской площади, и городских пространствах в целом не решить", - считает основатель архбюро Wall.

По мнению урбаниста, соучредителя и генерального директора агентства стратегического развития "Центр" Сергея Георгиевского, установка забора вокруг "Ямы" и ограничения доступа к ней не решит образовавшуюся проблему с маргинализацией общественного пространства, но только ее усугубит, так как вызовет волну протестных настроений "резидентов" площадки.

"В большинстве стран в подобных ситуациях используют совершенно иные механизмы, нацеленные не на запрет и ограничения, а на изменение позиционирования территории - с "локации для маргиналов" на "высококультурное пространство". Для этого городу необходимо разработать для "Ямы" особую культурную программу, наполнив амфитеатр творчеством и создав для него особое "лицо": лекции, поэтические вечера, музыкальные и танцевальные баттлы и иные востребованные у молодежи форматы", - сказал Георгиевский.

По его словам, яркий пример иного подхода к пространству - открытая совместная лекция "Чья-то территория" архитектора, общественного деятеля и создателя школы наследия "Ре-школа" Наринэ Тютчевой и профессора Высшей школы экономики Олега Баевского. Данная лекция - это взгляд на город "как на пространство норм и договоров". А "Яма" - яркий пример такого договора, социальный и архитектурно-пространственный феномен.

"Находясь за забором, амфитеатр в том виде, в котором он был задуман создателями, "умрет", а город потеряет одно из уникальных общественных пространств. Важно не допустить этой потери", - заключил Георгиевский.

О Хохловской площади

Общественное пространство на площади появилось два года назад. Более 10 лет назад во время строительства площади здесь был обнаружен фрагмент стены Белого города - участка третьей крепостной стены Москвы, возведенной зодчим Федором Конем в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала, ее разобрали.

Яма - неофициальное название Хохловской площади в конце Покровского бульвара. Пространство представляет собой археологический парк-амфитеатр, который создали на месте запруженного котлована. Площадь открылась осенью 2017 года. Над обустройством площадки работала КБ "Стрелка".

Некоторые СМИ сообщал, что в последнее время площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, многие из которых употребляли алкогольные напитки, в связи с чем там неоднократно возникали конфликтные ситуации между отдыхающими и местными жителями, а также представителями общественных организаций, следящих за соблюдением порядка. По сообщениям СМИ, активисты движения "Лев против" в мае - июне этого года устроили в "Яме" несколько рейдов, в результате которых полиция задерживала людей за распитие спиртного.