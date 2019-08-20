Участки Большого Харитоньевского переулка в Москве перекроют с 19 по 30 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Несколько участков Большого Харитоньевского переулка в центре Москвы перекроют в период с 19 по 30 августа в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 19 по 22 августа с 06:00 до 22:00 будет перекрыт участок Большого Харитоньевского переулка от Чистопрудного бульвара до улицы Чаплыгина.

С 23 по 26 августа в этот же промежуток времени из-за ремонтных работ перекроют участок от улицы Чаплыгина до Большого Козловского переулка.

Третий участок от Большого Козловского переулка до Садовой-Черногрязской улицы будет перекрыт с 27 по 30 августа.