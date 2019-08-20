{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участки Большого Харитоньевского переулка в Москве перекроют с 19 по 30 августа

Там будут проводиться ремонтные работы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Несколько участков Большого Харитоньевского переулка в центре Москвы перекроют в период с 19 по 30 августа в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 19 по 22 августа с 06:00 до 22:00 будет перекрыт участок Большого Харитоньевского переулка от Чистопрудного бульвара до улицы Чаплыгина.

С 23 по 26 августа в этот же промежуток времени из-за ремонтных работ перекроют участок от улицы Чаплыгина до Большого Козловского переулка.

Третий участок от Большого Козловского переулка до Садовой-Черногрязской улицы будет перекрыт с 27 по 30 августа.

Теги
Россия
Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего за сумочкой его девушки
Инцидент произошел в районе Якиманской набережной
Читать полностью