Собянин: билет на Московских центральных диаметрах будет дешевле, чем на электричках

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Москвы обещают сделать стоимость проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД), первые два из которых запустят в конце года, дешевле, чем на электричках. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"Подготовка первых линий наземного метро МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" на финише. В ближайшее время объявим тарифы, но уже сегодня могу сказать, что поездки на МЦД выйдут дешевле, чем на электричках", - написал мэр.

Он отметил, что по уровню комфорта поездки на Московских центральных диаметрах не будут уступать метро и Московскому центральному кольцу (МЦК).

"Мы закупили в Твери 39 современных поездов "Иволга", удобных для пассажиров с детьми, в инвалидных креслах, с велосипедами и багажом. Создали рынок сбыта для российского машиностроения на годы вперед. Продолжаем реконструкцию платформ и станций, строим удобные переходы через железнодорожные пути. Отдельная большая задача - благоустройство прилегающих территорий", - добавил Собянин.

Ранее он сообщил, что пересадки со станций МЦД на станции метрополитена будут бесплатными. Для оплаты проезда в поездах МЦД пассажиры смогут использовать городскую карту "Тройка".

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.