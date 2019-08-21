Третий тест системы электронного голосования пройдет в среду в трех округах Москвы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тестирование системы онлайн-голосования для предстоящих выборов депутатов Мосгордумы пройдет в третий раз 21 августа. Участники тестирования смогут проголосовать на портале mos.ru в течение 12 часов с 08:00 до 20:00.

Принять участие в тестировании в среду могут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего в трех округах подали заявки 3401 избиратель. В округе № 1 принято 1709 заявок, в 10-м округе - 1114 заявок, в 30-м округе - 578 заявок.

Тестирование системы организовано с целью выявления ее возможных недостатков. Также оно поможет убедиться в удобстве интерфейса. Кроме того, в ходе открытого третьего теста будут отработаны условия "аварийного отключения" системы электронного голосования. Впервые будет доступен полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября в Москве.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов заявил, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, могут получить 2 млн рублей.

Контент третьего теста

Участникам третьего тестирования системы электронного голосования предложат проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков.

Жителей Зеленограда, избирателей округа № 1 в рамках тестирования попросят ответить на вопрос: "Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде?" Варианты ответа следующие: отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро; бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов; велосипедных и роликовых дорожек; многоуровневых парковок; зоопарка; пешеходной зоны в старой части города.

Избиратели из округа № 10, проживающие в районах Бибирево, Лианозово, Северный, ответят на вопрос о необходимых круглосуточных сервисах. Участникам тестирования будут предложены варианты ответа: автосервисы; ветеринарные клиники; аптеки; магазины; салоны красоты; химчистки; рестораны; кинотеатры, развлекательные центры.

Для участников теста из избирательного округа № 30 (район Чертаново) предложено ответить на вопрос: "Каких центров развития для детей и подростков не хватает в вашем районе?" Варианты ответа: фитнес-центров; музыкальных школ; секций для занятия хоккеем или фигурным катанием; секций по спортивному ориентированию; кружков по робототехнике, программированию.

Прием заявок на тестирование

Прием заявок на участие в тестировании системы электронного голосования, которая впервые будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, начался в столице 12 августа и завершился 19 августа. Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить, это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Ранее состоялись два тестирования системы электронного голосования: 11 июля московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города, а 23 июля 3377 москвичей отвечали на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.