УЗИ в павильонах "Здоровая Москва" можно сделать в любой день недели

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ультразвуковое исследование в малых павильонах "Здоровая Москва" теперь доступно каждый день. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно в любой день недели. Раньше УЗИ в малых павильонах "Здоровая Москва" можно было сделать только по определенному расписанию. Теперь в них ультразвуковое исследование доступно каждый день с 17:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Как отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, УЗИ уже сделали 35 тыс. москвичей. По этой причине было принято решение о расширении графика работы.

Отмечается, что первые восемь павильонов "Здоровая Москва" открылись в парках и зонах отдыха 3 июня. Всего этим летом в Москве работают 46 подобных павильонов: 37 малых и 9 больших. Помимо УЗИ, в павильонах можно пройти обследования, предусмотренные первым этапом диспансеризации: ЭКГ, общий и расширенный анализы крови, флюорографию, измерение артериального давления и т. д.