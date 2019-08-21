Популяция фламинго в московском зоопарке достигла 46 особей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в неволе фламинго. Как сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы, число взрослых и молодых особей достигло 46.

"Московский зоопарк стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго. Такой многочисленной популяции этих птиц нет ни в одном другом зоопарке России. Недавно на свет появились семь птенцов. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых фламинго", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении, добавила, что в этом году на свет появились четыре птенца красных и три птенца розовых фламинго. Вес детенышей составил от 300 и до 800 граммов.

Отмечается, что до октября фламинго будут находиться на старой территории зоопарка рядом с большим прудом. С наступлением холодов, когда вода пруда начнет замерзать, все фламинго будут переведена в специальный вольер.