Флигель усадьбы на Большой Ордынке отреставрируют к концу 2019 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Завершить реставрацию флигеля городской усадьбы Д. Ф. Новикова - А. Н. Давыдова на Большой Ордынке в Москве планируется к 2020 году, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Здание, построенное в XIX веке по проекту архитектора П. А. Виноградова, относится к выявленным объектам культурного наследия. Неоднократные пожары и протечки кровли привели к аварийному состоянию постройки. Сотрудники Мосгорнаследия долгое время добивались от собственника проведения работ по сохранению памятника. Реставрация началась в мае 2017 года", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, в настоящее время специалисты занимаются реставрацией интерьеров. "Большая часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью, реставраторам приходилось подолгу работать над каждым участком, заниматься переборкой сруба, а также заменять аварийные фрагменты дерева, которые буквально рассыпались в труху. Кроме того, была воссоздана кровля, утеплен каркас, оштукатурены поверхности, отреставрирован лепной декор и воссоздан белокаменный цоколь", - приводятся его слова на портале.

Также специалисты завершают реставрацию фасадов дома. В здании установлены новые окна и деревянные подоконники, усилен фундамент наружных и внутренних стен подвала, приведены в порядок перекрытия и трубы.

Усадьба изначально принадлежала коллежскому асессору Дмитрию Новикову, вся застройка была деревянной. В 1830-е годы хозяйкой усадьбы стала коллежская асессорша Александра Окунькова. В конце XIX века началось переустройство зданий под доходные дома. В 1881 году купец Алексей Давыдов в северной части усадьбы построил деревянный особняк по проекту архитектора Виноградова, ставший флигелем.