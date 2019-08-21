Жители московского района Марьино чаще всего обращаются за услугами для многодетных семей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Жители столичного района Марьино более тысячи раз обратились за услугами для многодетных семей, в том числе для оформления соответствующего удостоверения. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года более 1,5 тыс. обращений для оформления документов на новорожденного зафиксировали в Южном Бутове, Марьине, Коптеве и Кузьминках. Чуть меньше родителей получили комплекс услуг в поселении Московский - свыше 1,3 тыс. За услугами для многодетных семей, в том числе для оформления соответствующего удостоверения, чаще всего обращаются жители Марьина (более 1,1 тыс. обращений), Южного Бутова (порядка 1 тыс. обращений) и поселения Московский (около 700 обращений)", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в рамках жизненных ситуаций в офисах столичных центров госуслуг "Мои документы" можно получить ряд услуг одним пакетом: в ситуации "Рождение ребенка" родителям предлагают получить все документы для новорожденного, а в ситуации "Многодетная семья" - удостоверение многодетной семьи, различные субсидии, льготы и сертификат на материнский капитал.

Сеть МФЦ "Мои документы" начали создавать в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. Всего в Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 мск до 20:00 мск.

Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 мск до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.