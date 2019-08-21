Более 6 тыс. человек посетили лектории проекта "Здоровая Москва"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. слушателей собрал лектории проекта "Здоровая Москва" с момента его запуска в июне 2019 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

"Во вторник в 18:30 в ландшафтном парке "Митино" на площадке "Здоровой Москвы" на лекции врача, известного теле-и радиоведущего Александра Мясникова собралось рекордное количество людей. Ее посетили более 300 человек. Всего лекторий "Здоровой Москвы" с момента запуска в конце июня собрал более 6 тыс. слушателей, а общее число посещений всех занятий проекта превышает 150 тыс.", - говорится в сообщении.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".