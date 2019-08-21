Школу с футбольным стадионом и теплицами построят на юге Москвы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест с футбольным стадионом и теплицами на юге Москвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство школы на 825 мест на юге Москвы. В южной части участка обустроят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем с искусственным газоном, баскетбольной площадкой, площадкой для сдачи норм ГТО, гимнастической площадкой для 1-4 классов. В учебно-опытной зоне разместят теплицы и участки для посадки растений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в трехэтажном здании разместятся два спортивных зала, актовый зал с эстрадой и артистическими, обеденный зал, мастерская по обработке дерева и металла с обособленным выходом наружу, рекреации, библиотека с медиатекой, кабинет домоводства, IT-полигон. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. В западной части пришкольной территории предусмотрены площадки для подвижных игр, тихого отдыха и проведения торжественной линейки.

"Объект построят за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство - до августа 2022 года", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.