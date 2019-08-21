Движение на части Новодмитровской улицы перекрыто из-за повреждения моста над ней

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей по улице Новодмитровская в районе д. 5Ас9 перекрыто в оба направления из-за повреждения ограничительной балки прилегающего над ней железнодорожного моста. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На Новодмитровской ул. в районе д.5Ас9 все еще полностью перекрыто движение в оба направления. На месте работают оперативные службы. Объехать лучше всего по Складочной улице", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В организации уточнили, что ночью грузовик не прошел по габаритам под мостом и застрял. Его извлекли, сейчас ремонтируется ограничительная балка сооружения. В ЦОДД предложили объезжать участок через ТТК, улицы Бутырская, Руставели и Шереметьевскую.