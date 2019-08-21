Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Москвы выросли на 26,5% за семь месяцев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений на прибыль от организаций в Москве за семь месяцев 2019 года превысил показатели за аналогичный период 2019 года на 26,5%, сообщила в среду пресс-служба департамента финансов города Москвы.

"За семь месяцев 2019 года объем поступлений налога на прибыль организаций в бюджет города Москвы составил 594,7 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидером по динамике <...> является строительная отрасль, продемонстрировавшая рост платежей в бюджет города Москвы более чем в полтора раза (на 56,8%)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на 27,5% выросли поступления от организаций транспортной отрасли. Предприятия энергетической отрасли увеличили отчисления в городской бюджет на 23,7%. Объем платежей в сфере торговли вырос на 19,9%, на 15,8% увеличились платежи от организаций, занятых в сфере информационных технологий и связи, на 12,5% - в обрабатывающей отрасли.

"Налог на прибыль организаций является одним из главных источников поступлений в бюджет Москвы. Его доля в налоговых доходах города на сегодняшний день составляет 42,1%. Величина отчислений налога на прибыль организаций - один из индикаторов состояния экономики, и увеличение поступлений свидетельствует об улучшении финансовых показателей предприятий и организаций Москвы. Рост доходов бюджета позволяет обеспечивать своевременное и полное финансирование всех проектов, а также социальных обязательств перед москвичами", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.