Движение по Новодмитровской улице в Москве восстановлено

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей по улице Новодмитровская в районе д. 5Ас9 восстановлено. Его перекрывали в ночь на среду из-за повреждения ограничительной балки железнодорожного моста, сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В ночь на среду грузовик не прошел по габаритам под мостом и застрял. Его извлекли, сейчас ремонтируется ограничительная балка сооружения. В ЦОДД предлагали объезжать участок через ТТК, улицы Бутырская, Руставели и Шереметьевскую.