Участки Лефортовского тоннеля перекроют с 23 по 26 августа из-за ремонтных работ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на участках Лефортовского тоннеля перекроют в связи с проведением ремонтных работ с 23 по 26 августа, сообщил в среду информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Перекрытия в связи с ремонтными работами в Лефортовском тоннеле будут действовать с 23 августа по 26 августа", - говорится в сообщении.

Полное перекрытие будет действовать с 22:00 мск 23 августа до 6:00 мск 26 августа на двух участках. Движение ограничат на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади и внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Спартаковской площади до Нижегородской эстакады.