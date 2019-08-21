Московский фестиваль "Цветочный джем" запустил игру в социальной сети

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Игра-викторина о цветах и травах, в создании которой участвовали ученый и телеведущий Николай Дроздов, fashion-дизайнер Катя Добрякова, DJ Грув и другие знаменитости, запущена в рамках фестиваля "Цветочный джем" в соцсети "Одноклассники". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Разобраться в хитросплетениях цветов, трав и кустарников поможет игра "На языке цветов. Какой ты садовод?" в социальной сети "Одноклассники". Ее участникам предстоит ответить на 10 вопросов о растениях, которые можно увидеть в фестивальных садах. Так что игру вполне можно продолжить в формате оффлайн-квеста - и постараться отыскать их", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что ответы на вопросы пользователи получат в формате видеооткрыток с известными актерами, блогерами, телеведущими, дизайнерами и спортсменами. Например, о том, какой медонос изображен на некоторых десятирублевых монетах, рассказывает хоккеист Максим Мамин, а актриса Анастасия Денисова сообщит, какое растение похоже на львиную гриву, от DJ Грува участники узнают, где делают карандаши из можжевельника. Интересные факты подготовили также Николай Дроздов, певицы Зара и Маргарита Позоян и другие.

По итогам игры участники, в зависимости от успешности прохождения, получат бейджи с "титулами". Игра доступна по ссылке.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, но выставочные сады начали появляться в городе с 20 июня. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.