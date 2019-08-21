В МЧС сообщили, что все московские школы готовы к новому учебному году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Все московские образовательные учреждения проверены столичным главком МЧС перед новым учебным годом и признаны готовыми. Об этом на заседании комиссии столичного правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности сообщил временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС России Сергей Желтов.

"Все образовательные объекты приняты надзорными органами ГУ МЧС и готовы к новому учебному году", - сказал он. По его словам, всего в приеме на готовность к новому учебному году участвовали более 5 тыс. образовательных объектов. "Среди них 1,7 тыс. общеобразовательных школ, 2,3 тыс. объектов дошкольного образования, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, 253 объекта дополнительного образования, 138 иных образовательных объектов", - подчеркнул Желтов.

Он сообщил, что столичный главк МЧС в преддверии Дня знаний спланировал целый комплекс мероприятий по контролю за обеспечением пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. По словам Желтова, 2 сентября за каждым образовательным учреждением закрепляются сотрудники МЧС. "Они примут участие в проведении открытых уроков, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности", - сказал врио начальника столичного главка МЧС.

Кроме того, со 2 сентября по 1 октября ГУ МЧС России по Москве проведет в образовательных учреждениях месячник безопасности. "С руководителями, педагогическим составом и учениками будут проведены инструктажи и практические занятия по изучению требований безопасности с отработкой практических действий", - отметил Желтов.