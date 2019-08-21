Более 450 спасателей МЧС будут обеспечивать безопасность в День города в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 450 сотрудников столичного МЧС будут обеспечивать безопасность на мероприятиях, посвященных празднованию Дня города в Москве 7 и 8 сентября. Об этом на заседании комиссии столичного правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности заявил временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС России Сергей Желтов.

"Для контроля за обеспечением пожарной безопасности праздничных мероприятий Дня города планируется задействовать более 450 сотрудников, 500 добровольцев, 17 единиц пожарно-спасательной техники, три катера и один корабль", - сказал Желтов.

Он отметил, что ежесуточно на дежурство в столице будут заступать 1,1 тыс. пожарных и спасателей, 309 единиц техники, 88 плавсредств, 10 вертолетов и два пожарных корабля.

По словам Желтова, в настоящее время разрабатывается дислокация нарядов обеспечения безопасности мероприятий городского уровня. На акватории Москвы-реки будут также предприняты повышенные меры обеспечения безопасности. "В целях недопущения происшествий на акваториях города силами Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спланировано усиленное патрулирование акваторий города", - добавил он.