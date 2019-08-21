Явка на третьем тесте системы электронного голосования в Москве к 14:00 составила 35,5%

Тестирование системы онлайн-голосования для последующих выборов депутатов Мосгордумы проходит в третий раз 21 августа. Впервые доступен полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября в Москве.

"На 14:00 явка на тестовое электронное голосование составила 35,5%. В первом округе - 34%, в десятом округе - 36%, округе №30 - 38%", - сказал Костырко.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Третье тестирование системы электронного голосования проходит в Москве, явка на 14:00 составила 35,5%. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Принять участие в тестировании в среду могут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего в трех округах подали заявки 3401 избиратель. В округе № 1 принято 1709 заявок, в 10-м округе принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок.

Тестирование системы необходимо для выявления ее возможных недостатков. Кроме того, оно поможет убедиться в удобстве интерфейса. Также в ходе открытого третьего теста будут отработаны условия "аварийного" отключения системы электронного голосования в 15:00. Отключение произойдет на одном из электронных участков, принимающих участие в тестировании.

Кроме того, ранее глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов заявил, что 2 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва.

Контент третьего теста

Участникам третьего тестирования системы электронного голосования предложат проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков.

Жителям Зеленограда, избирателям округа № 1, в рамках тестирования будет предложено ответить на вопрос со следующими вариантами ответа: "Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде: отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро; бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов; велосипедных и роликовых дорожек; многоуровневых парковок; зоопарка; пешеходной зоны в старой части города?"

Избиратели из округа № 10, проживающие в районах Бибиреве, Лианозове, Северном, ответят на вопрос о необходимых круглосуточных сервисах. Участникам тестирования будут предложены варианты ответа: автосервисы, ветеринарные клиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры.

Участникам теста системы из избирательного округа № 30 (район Чертаново) предложено ответить на вопрос: "Каких центров развития для детей и подростков не хватает в вашем районе?" Варианты ответа: фитнес-центров, музыкальных школ, секций для занятия хоккеем или фигурным катанием, секций по спортивному ориентированию, кружков по робототехнике, программированию.

Прием заявок на тестирование

Прием заявок на участие в тестировании системы электронного голосования, которая впервые будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, прошел в столице с 12 августа по 19 августа. Горожанам, которые уже это сделали, повторно регистрироваться не было необходимости.

Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить, это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Ранее два тестирования системы электронного голосования проводились в столице: 11 июля московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города, а 23 июля 3377 москвичей отвечали на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.