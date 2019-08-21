МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего в воду на спор. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, спасателей вызвали очевидцы происшествия.

"Сегодня в 14:01 мск в районе Нагатинской набережной с поверхности Москвы-реки в пяти метрах от берега и в 3,5 км от поисково-спасательной станции "Кожухово" спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили мужчину. Он на спор прыгнул в реку, но самостоятельно выбраться не смог из-за высоты каменной набережной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, свидетели вызвали спасателей, которые подняли пострадавшего на борт судна, доставили на станцию и оказали первую помощь.