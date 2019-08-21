Власти Москвы опровергли слишком частую замену асфальта в городе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Темпы замены асфальта в Москве не превышают установленных нормативов. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента капитального ремонта города Алексей Елисеев, комментируя публикацию РБК, в которой утверждается, что в Москве ремонтируют одни и те же улицы.

"Нельзя утверждать, что в Москве асфальт меняется слишком часто, потому что темпы дорожных работ не превышают нормативов. Согласно регламенту, ремонтировать можно каждый год 25-27 кв. км московских дорог. Однако сейчас в списки включается около 20 кв. км дорожного покрытия ежегодно, не считая территории вокруг жилых домов", - сказал Елисеев.

Ранее РБК изучило планы и отчеты о ремонте асфальта в Москве и выяснило, что из 835 адресов, по которым запланированы дорожные работы в 2019 году, как минимум по 40 уже проводилось благоустройство или плановый ремонт. Издание также отметило, что более 130 улиц или их участков за последние четыре года были отремонтированы два или больше раз.