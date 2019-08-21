Два переулка в центре Москвы перекроют из-за ремонта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Мансуровскому и Кропоткинскому переулкам в центре Москвы будет ограничено с 23 и 28 августа соответственно в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что с 23 по 30 августа в период с 06:00 до 22:00 будет перекрыто движение по Мансуровскому переулку на участке от улицы Пречистенка до улицы Остоженка.

С 28 августа по 4 сентября в эти же часы из-за ремонтных работ автомобилисты не смогут проехать по участку Кропоткинского переулка, ограниченному улицами Пречистенка и Остоженка.