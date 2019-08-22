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Теплая погода с порывистым ветром ожидается в четверг в Московском регионе

Днем температура не превысит 25 градусов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются 22 августа в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье температура не превысит 25 градусов тепла. В ночные часы в столице похолодает до 10 градусов, по области - до 8 градусов.

Днем в регионе ожидается западный ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с, ночью северный и северо-западный ветер не превысит 8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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