В московском Парке Горького 24 и 25 августа пройдет фестиваль дронов

Москва. 22 августа. /ТАСС/. Второй международный фестиваль дронов Rostec Drone Festival пройдет в столичном Парке Горького 24 и 25 августа. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие 32 профессиональных пилота из 10 стран. Россию будут представлять чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов.

"В специальной зоне на дополнительной трассе гости фестиваля смогут попробовать себя в качестве профессиональных пилотов на компьютерном симуляторе и научиться управлять настоящим дроном", - сообщается на сайте.

На фестивале пройдет фото- и видеовыставка, а также конкурс на лучшее фото и видео, сделанное с помощью дрона.