Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня. Они заработают в четверг, 22 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня, на три дня раньше, откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии метро. Их закрывали для строительства БКЛ. После 16:00 жители юго-запада Москвы смогут пользоваться этим участком красной линии. Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня", - написал Собянин на своей странице в Twitter.