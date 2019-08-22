Трехцветное полотнище площадью в 1 тыс. кв. м развернули в Москве в День флага России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Патриотическая акция прошла в парке Победы в Москве в честь Дня государственного флага Российской Федерации. Под гимн России участники мероприятия развернули трехцветное полотнище площадью в 1 тыс. кв. м, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Поздравляю вас со священным народным праздником - Днем государственного флага Российской Федерации. Под этим флагом в нашей стране одержано много великих побед, он защищает наши границы, нашу государственность на Курилах, в Ленинграде, в Крыму", - произнес торжественную речь ветеран группы "Альфа", подполковник ФСБ России Сергей Федоров.

В торжественной церемонии развертывания флага приняли участие патриотическое движение "Юнармия", участники проекта мэра Москвы "Московское долголетие", "Молодая гвардия", слушатели центра профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза С.Х. Зайцева Главного управления Росгвардии по Москве, сотрудники МЧС России, представители Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ, Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ТКС "Планета".

"Прежде всего я испытываю гордость за свое государство и за его символику. Мы как представители "Молодой гвардии" пришли сюда, чтобы быть частью этого праздника, частью истории нашей великой страны", - сказал ТАСС участник "Молодой гвардии" Николай Круталевич.

Затем для гостей мероприятия был организован праздничный концерт, на котором выступил детский ансамбль "Зернышко".

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Государственный флаг - один из официальных символов страны.

Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Белая полоса означала Свободу, синяя - Богородицу, красная - Державность.